Ecole Notre-Dame Portes ouvertes Coulonges-sur-l’Autize
Ecole Notre-Dame Portes ouvertes Coulonges-sur-l’Autize vendredi 13 février 2026.
Ecole Notre-Dame Portes ouvertes
4 rue du couvent Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Vendredi 13 févier de 17h à 19h, l’Ecole Notre-Dame de Coulonges/l’Autize ouvre ses portes.
Pot d’accueil
Venez découvrir l’équipe pédagogique.
Contact 07 66 34 87 69
Adresse 4 rue du couvent 79160 Coulonges-sur-l’Autize .
4 rue du couvent Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 34 87 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ecole Notre-Dame Portes ouvertes
L’événement Ecole Notre-Dame Portes ouvertes Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-02-03 par CC Val de Gâtine