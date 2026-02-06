Ecole Notre-Dame Portes ouvertes Coulonges-sur-l’Autize

Ecole Notre-Dame Portes ouvertes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Vendredi 13 févier de 17h à 19h, l’Ecole Notre-Dame de Coulonges/l’Autize ouvre ses portes.

Pot d’accueil

Venez découvrir l’équipe pédagogique.

Contact 07 66 34 87 69

4 rue du couvent Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 34 87 69

