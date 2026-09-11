Informations pratiques

Ecole Solo Théâtre Paris Paris 30 septembre 2026 – 30 juin 2027, les mercredis

Formez-vous à l’art du Solo Théâtre, un genre théâtral unique et original où, sans décor ni accessoire, un(e) seul(e) interprète fait vivre tous les personnages d’une pièce en une heure !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-30T19:00:00.000+02:00

Fin : 2027-06-30T21:30:00.000+02:00

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