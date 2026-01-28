Ecole St Joseph Boum & carnaval Impasse du stade Saint-Pardoux-Soutiers

Ecole St Joseph Boum & carnaval

Impasse du stade Foyer rural Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Samedi 31 janvier, de 15 h à 18 h au

foyer rural, boum et carnaval

organisés par l’APE de l’école

du Lavoir et l’Apel de l’école

Saint-Joseph.

Ouvert à tous les enfants accompagnés d’un adulte (on peut venir

déguisé). Contact au 06.15.44.24.30.

apel.stjoseph.stpardoux@gmail.com .

Impasse du stade Foyer rural Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 44 24 30 apel.stjoseph.stpardoux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ecole St Joseph Boum & carnaval

L’événement Ecole St Joseph Boum & carnaval Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-01-26 par CC Val de Gâtine