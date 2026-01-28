Ecole St Joseph Boum & carnaval Impasse du stade Saint-Pardoux-Soutiers
Ecole St Joseph Boum & carnaval Impasse du stade Saint-Pardoux-Soutiers samedi 31 janvier 2026.
Ecole St Joseph Boum & carnaval
Impasse du stade Foyer rural Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Samedi 31 janvier, de 15 h à 18 h au
foyer rural, boum et carnaval
organisés par l’APE de l’école
du Lavoir et l’Apel de l’école
Saint-Joseph.
Ouvert à tous les enfants accompagnés d’un adulte (on peut venir
déguisé). Contact au 06.15.44.24.30.
apel.stjoseph.stpardoux@gmail.com .
Impasse du stade Foyer rural Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 44 24 30 apel.stjoseph.stpardoux@gmail.com
