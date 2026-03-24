Ecole St Joseph Bourse aux vétements Impasse du stade Saint-Pardoux-Soutiers
Ecole St Joseph Bourse aux vétements Impasse du stade Saint-Pardoux-Soutiers vendredi 27 mars 2026.
Ecole St Joseph Bourse aux vétements
Impasse du stade Foyer rural Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-27 2026-03-28
Bourse aux vêtements saison printemps-été, organisée par l’APEL de l’école privée st Joseph. .
Impasse du stade Foyer rural Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 32 76 37 apelstjo.stpardoux@gmail.com
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English : Ecole St Joseph Bourse aux vétements
L’événement Ecole St Joseph Bourse aux vétements Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-03-22 par CC Val de Gâtine