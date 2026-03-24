Ecole St Joseph Bourse aux vétements Impasse du stade Saint-Pardoux-Soutiers

Ecole St Joseph Bourse aux vétements

Impasse du stade Foyer rural Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28

Bourse aux vêtements saison printemps-été, organisée par l’APEL de l’école privée st Joseph. .

Impasse du stade Foyer rural Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 32 76 37 apelstjo.stpardoux@gmail.com

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English : Ecole St Joseph Bourse aux vétements

L’événement Ecole St Joseph Bourse aux vétements Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-03-22 par CC Val de Gâtine