École supérieure d’art de Clermont Métropole (ESACM) École supérieure d’art de Clermont Métropole (ESACM) Clermont-Ferrand

École supérieure d’art de Clermont Métropole (ESACM) École supérieure d’art de Clermont Métropole (ESACM) Clermont-Ferrand samedi 20 septembre 2025.

École supérieure d’art de Clermont Métropole (ESACM) Samedi 20 septembre, 11h00, 14h00, 15h30 École supérieure d’art de Clermont Métropole (ESACM) Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Le bâtiment de l’ESACM a été conçu par Architecture-Studio en 2006. Ses 4200 m² ouverts sur la ville et son revêtement en cuivre en font un immeuble emblématique du quartier.

École supérieure d’art de Clermont Métropole (ESACM) 25 rue Kessler 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Saint-Jacques Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 98 65 00 »}]

Le bâtiment de l’ESACM a été conçu par Architecture-Studio en 2006. Ses 4200 m² ouverts sur la ville et son revêtement en cuivre en font un immeuble emblématique du quartier.

©Ministère de la Culture