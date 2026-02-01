École zéro au marché de Kerlouan Kerlouan

École zéro au marché de Kerlouan

Place de la mairie Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 08:00:00

fin : 2026-07-26 12:00:00

Date(s) :

2026-02-22 2026-03-29 2026-04-26 2026-05-31 2026-06-28 2026-07-26

L’association École Zéro organise une semaine d’ateliers en août autour de la biodiversité et des légendes du Pays Pagan afin de renforcer les liens entre habitants, paysages et patrimoine.

Vous connaissez des légendes, l’histoire ou le patrimoine local, ou souhaitez simplement partager votre regard sur la Côte des Légendes ? Venez échanger avec nous tous les derniers dimanches du mois au marché de Kerlouan ! .

Place de la mairie Kerlouan 29890 Finistère Bretagne

