Écoles et musées de design moderne en Transylvanie autour de 1900 Bibliothèque universitaire des langues et civilisations Paris

L’ouvrage « Schools and museums of modern design in Transylvania around 1900 » de Miklós Székely témoigne de la diffusion en Transylvanie des technologies et des méthodes pédagogiques modernes, ainsi que de la frontière ténue entre les activités de l’artisan et celles du designer.

Miklós Székely, chargé de recherche senior à l’Institut d’histoire de l’art, Centre de recherche en sciences humaines, Université Eötvös Loránd (ELTE), Budapest

Catherine Horel, historienne, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l’histoire contemporaine de l’Europe centrale et membre du CETOBaC (EHESS-CNRS-Collège de France)

Daniel Baric, maître de conférences HDR à Sorbonne Université (UFR d’études slaves)

Raluca Muresan, docteur en histoire de l’architecture, chargée de cours à Sciences Po Paris

Le mercredi 05 novembre 2025

de 18h30 à 20h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque universitaire des langues et civilisations 65, rue des Grands Moulins 75013 Paris

http://www.bulac.fr/node/3446