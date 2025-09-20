Écomusée de la Forêt Méditerranéenne Ecomusée de la Forêt Méditerranéenne Gardanne

Écomusée de la Forêt Méditerranéenne 20 et 21 septembre Ecomusée de la Forêt Méditerranéenne Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’Ecomusée, le parc ainsi que l’arboretum accompagné de son parcours sensoriel seront ouverts le samedi et le dimanche avec un tarif à -50%

RD 7, 20 Chem. de Roman, 13120 Gardanne / Tél : 04 42 65 42 10.

Ecomusée de la Forêt Méditerranéenne RD 7, 20 Chemin de Roman, 13120 Gardanne Gardanne 13120 Biver Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 65 42 10 http://ecomusee-foret.org/ Avec ses 1000 m2 d’expositions répartis sur 3 niveaux, l’Écomusée de la forêt vous propose de découvrir l’étonnante richesse de la forêt méditerranéenne. Les mystères du sol, la diversité des milieux, l’histoire et la fragilité de nos écosystèmes.

Diaporamas, spectacle audio-visuel, bornes interactives, jeux, maquettes ou photographies géantes, le contenu est présenté de façon variée pour l’adapter à tous les âges et passer un agréable moment en famille. A l’issue de votre visite, l’espace Boutique Nature, vous fera découvrir nos produits pour le plaisir de l’odorat (savons, encens,..) et du palais.

Enrichissez votre savoir et celui de vos enfants avec nos livres, CD et jeux pédagogiques. Envie de faire un cadeau original ! de nombreux articles en bois vous attendent. Parking gratuit

Journées européennes du patrimoine 2025

©Écomusée de la Forêt Méditerranéenne-Gardanne