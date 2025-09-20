Écomusée de Saint-Nazaire Écomusée de Saint-Nazaire Saint-Nazaire

Écomusée de Saint-Nazaire Écomusée de Saint-Nazaire Saint-Nazaire samedi 20 septembre 2025.

Écomusée de Saint-Nazaire 20 et 21 septembre Écomusée de Saint-Nazaire Loire-Atlantique

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

L’Écomusée est ouvert gratuitement tout le week-end des Journées européennes du patrimoine !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Écomusée de Saint-Nazaire vous ouvre gratuitement ses portes samedi 20 et dimanche 21 septembre.

Profitez de ces deux jours pour découvrir les collections de l’Écomusée. Maquettes, objets, films et photographies d’archives vous font voyager dans l’histoire étonnante de cette ville construite deux fois en un siècle.

En plus de la visite libre du parcours permanent, une programmation spéciale pour petits et grands vous est proposée ce week-end : » Rouge : Saint-Nazaire s’exprime ! «

Écomusée de Saint-Nazaire 15 Avenue de Saint-Hubert, 44600 Saint-Nazaire, France Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251100303 https://www.saint-nazaire-tourisme.com/les-visites/les-sites-de-visite/ecomusee Les collections reflètent l’aventure maritime, industrielle, portuaire et urbaine de Saint-Nazaire. Leur diversité traduit l’évolution du territoire. Parmi les œuvres majeures, on citera le patrimoine des paquebots : décors, mobiliers, représentations photographiques et picturales, affiches, arts de la table, maquettes, etc., qui vont de la fin du XIXe siècle aux années 1960. Quant au territoire urbain, il s’agit pour beaucoup de représentations de maquettes et d’objets à caractère ethnographique de la fin du XIXe siècle aux années 1950. Parkings gratuits à proximité.

L’Écomusée est ouvert gratuitement tout le week-end des Journées européennes du patrimoine !

Photographe Farid Makhlouf. Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.