Ecorando à Abondant Abondant

Ecorando à Abondant

Rue de la Briqueterie Abondant Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 14:30:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Découvrez les paysages bucoliques du Thymerais et du Drouais ainsi que leurs éléments de patrimoine.

Les balades sont accessibles au plus grand nombre avec une distance de 5 à 7 kms. Prévoir 2h de sortie.

RDV à 14h30 sur place.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Le concept des Ecorandos de l’Office de Tourisme a pour vocation de proposer de belles balades dans les différentes communes du territoire. La petite subtilité réside dans le fait d’adopter une démarche éco-responsable en ramassant les déchets tout au long du parcours.

Rue de la Briqueterie Abondant 28410 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

English :

Discover the bucolic landscapes of the Thymerais and Drouais regions and their heritage features.

Walks are accessible to all, with distances ranging from 5 to 7 kms. Allow 2 hours for the outing.

Meet at 2.30pm on site.

Reservations required at the Tourist Office.

German :

Entdecken Sie die bukolischen Landschaften des Thymerais und des Drouais sowie ihre Elemente des Kulturerbes.

Die Spaziergänge sind mit einer Länge von 5 bis 7 km für die meisten zugänglich. Planen Sie 2 Stunden für den Ausflug ein.

RDV um 14:30 Uhr vor Ort.

Reservierung beim Office de Tourisme erforderlich.

Italiano :

Scoprite i paesaggi bucolici delle regioni del Thymerais e del Drouais e le loro caratteristiche patrimoniali.

Le passeggiate sono accessibili al maggior numero possibile di persone e vanno da 5 a 7 km. Prevedere 2 ore di tempo per l’escursione.

Punto d’incontro alle 14.30.

Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Descubra los bucólicos paisajes de las regiones de Thymerais y Drouais y sus elementos patrimoniales.

Los recorridos son accesibles al mayor número de personas posible y oscilan entre 5 y 7 km. Prevea 2 horas para la excursión.

Punto de encuentro a las 14.30 h.

Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo.

