Ecorando à Vert-en-Drouais Vert-en-Drouais

Rue de l’Église Vert-en-Drouais Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-10-07 14:30:00
L’Office de tourisme vous emmène découvrir les plus beaux paysages du Pays de Dreux. Dans une démarche écoresponsable, nous ramasserons les déchets qui se trouvent sur le chemin.
Circuit de 5 à 7 km/ env. 2h tout public
RDV à 14h30 Rue de l’église .
Rue de l’Église Vert-en-Drouais 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr
English :
The Tourist Office takes you on a tour of the most beautiful landscapes in the Pays de Dreux. As part of our eco-responsible approach, we’ll be picking up any garbage along the way.
