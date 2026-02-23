Ecorces et bourgeons avec la LPO Saint Géry-Vers

Ecorces et bourgeons avec la LPO

A l’occasion de la journée internationale des forêts, apprenez en plus sur les écorces et les bourgeons

A l’occasion de la journée internationale des forêts, apprenez en plus sur les écorces et les bourgeons. Ils peuvent permettre d'identifier les arbres et arbustes, en l'absence de feuilles et de fruits. Nous utiliserons des outils pour cela clés de détermination par bourgeons et rameaux, BourginO'scope, …

Saint Géry-Vers 46090 Lot Occitanie +33 6 77 41 17 39

English :

On International Forest Day, learn more about bark and buds

