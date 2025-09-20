ecoRoute : un projet de valorisation du patrimoine maritime à la Martinique Fort Saint-Louis Fort-de-France

Le projet ecoRoute a pour objectif de créer un produit touristique à partir du patrimoine naturel et culturel maritime aux Açores, à Madère et à la Martinique. Cette conférence présentera les réalisations en cours à la Martinique en s’appuyant sur le travail de l’Association Archéologie Petites Antilles (AAPA) sur les épaves de Saint-Pierre et des environs.

Fort Saint-Louis bd chevalier Sainte Marthe Fort-de-France 97200 Martinique Martinique +596 596 800 070 https://terresducentremartinique.fr Témoin passionnant de l’histoire de la Martinique et de la fondation de Fort de France, le Fort Saint-Louis vous ouvre ses portes et vous accueille au cœur des remparts et bastions fortifiés. Un circuit chargé d’histoire qui offre un point de vue remarquable sur la baie des Flamands, classée parmi l’une des plus belles du monde

Base navale en activité, siège du haut commandement de la Marine Nationale pour la zone Antilles-Guyane

Claude Michaud AAPA