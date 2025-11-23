ECORUN DE MONTFERRIER SUR LEZ Place des Grèzes Montferrier-sur-Lez

ECORUN DE MONTFERRIER SUR LEZ

Place des Grèzes 61 Rue des Greses Montferrier-sur-Lez Hérault

L’association les Equipiers Solidaires organise, avec le concours de la Ville Montferrier sur Lez, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, son EcoRun , course à pied à visée éco-responsable, au cœur du village, le dimanche 23 novembre.

Voici une fête sportive pour toute la famille, en lien avec les écoles Challenge de la classe la plus représentée. Un buffet sera offert aux participants à l’arrivée.

La course adulte sera la seule payante 8 euros.

Les organisateurs incitent à venir en vélo Parc à vélo surveillé consignes, ou en covoiturage.

Horaires

9h Ouverture du village course

10h Animation 1 Baby et Parents 2020 et après enfants de l’école maternelle

10h20 Animation 2 École d’Athlétisme 2017-2018-2019 École Primaire CP-CE1-CE2

10h40 Course 3 Poussins 2016 2015 École primaire CM1-CM2

10h55 Podiums

11h15 Course “Ados” Benjamins-Minimes 2014-2013 et 2012-2011 2,5 km

11h45 Course Adulte 2010 et avant 5.8 km

12h30 Podiums .

Place des Grèzes 61 Rue des Greses Montferrier-sur-Lez 34980 Hérault Occitanie les.equipiers.solidaires@gmail.com

