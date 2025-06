Loire-Atlantique

ECOS – Permanences du Jardin Partagé du Pin Sec Jardin du Pin Sec Nantes 3 juillet 2025 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-03 16:00 – 18:00

Gratuit : oui gratuit Pas de réservation, venez quand vous le souhaitez sur le créneau Tout public

Rendez-vous au jardin du PIN SEC, à l’angle des rues Louis Guiotton et Riveterie à Nantes, pour des séances autour du jardinage au naturel et bien d’autres activités qui gravitent autour du jardin, accompagné par Liam de l’association ECOS !Nous nous retrouvons les jeudis de d’octobre à mars de 14h à 16h au jardin. Puis de 16h à 18h à partir d’avril jusqu’à septembre. N’hésitez pas à contacter l’association pour en savoir plus en amont de chaque atelier.Cliquez sur l’image pour voir le programme !Ce jardin solidaire pédagogique est à l’initiative de la Ville de Nantes dans le cadre de l’action Paysages Nourriciers.Contact : Liam02 53 78 22 38

Jardin du Pin Sec Nantes 44300