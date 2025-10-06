Écouché au fil du temps (visite sensorielle) Écouché-les-Vallées
Écouché au fil du temps (visite sensorielle) Écouché-les-Vallées vendredi 27 février 2026.
Écouché au fil du temps (visite sensorielle)
Place Warabiot Écouché-les-Vallées Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 10:30:00
fin : 2026-02-27 12:00:00
Date(s) :
2026-02-27
Partez à la découverte de la Petite Cité de Caractère d’Écouché et plongez dans son histoire fascinante. Explorez l’église, aujourd’hui en partie ruine romantique, et apprenez comment la guerre a marqué certains quartiers de la ville.
Le clou de la visite déambulez dans les ruelles médiévales et admirez les tours-escalier des riches bourgeois, véritables témoins de la prospérité passée d’Écouché.
Une balade pleine d’histoire, d’architecture et de secrets à chaque coin de rue !
Écouché au fil du temps (visite sensorielle)
Vendredi 27 février à 10h30
Place Warabiot Ecouché
Tout public
Tarifs: 3€/adulte 2€/réduit (demandeurs d’emploi) gratuit pour les de 18 ans .
Place Warabiot Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr
English : Écouché au fil du temps (visite sensorielle)
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Écouché au fil du temps (visite sensorielle) Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2025-10-13 par Terres d’Argentan Intercom