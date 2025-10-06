Écouché au fil du temps (visite sensorielle)

Place Warabiot Écouché-les-Vallées Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 10:30:00

fin : 2026-02-27 12:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Partez à la découverte de la Petite Cité de Caractère d’Écouché et plongez dans son histoire fascinante. Explorez l’église, aujourd’hui en partie ruine romantique, et apprenez comment la guerre a marqué certains quartiers de la ville.

Le clou de la visite déambulez dans les ruelles médiévales et admirez les tours-escalier des riches bourgeois, véritables témoins de la prospérité passée d’Écouché.

Une balade pleine d’histoire, d’architecture et de secrets à chaque coin de rue !

Écouché au fil du temps (visite sensorielle)

Vendredi 27 février à 10h30

Place Warabiot Ecouché

Tout public

Tarifs: 3€/adulte 2€/réduit (demandeurs d’emploi) gratuit pour les de 18 ans .

Place Warabiot Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr

English : Écouché au fil du temps (visite sensorielle)

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Écouché au fil du temps (visite sensorielle) Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2025-10-13 par Terres d’Argentan Intercom