« Écoute c’est le brame »
Cap Tronçais 14 avenue Nicolas Rambour Saint-Bonnet-Tronçais Allier
Début : 2025-09-09 20:30:00
fin : 2025-09-26 22:30:00
2025-09-09 2025-09-12 2025-09-16 2025-09-18 2025-09-19 2025-09-23 2025-09-25 2025-09-26 2025-09-30 2025-10-03
Sortie à l’écoute du brame avec CAP Tronçais.
Cap Tronçais 14 avenue Nicolas Rambour Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 00 23 cap.troncais@orange.fr
English :
Outing to listen to the slab with CAP Tronçais.
German :
Ausflug zum Lauschen der Bramme mit CAP Tronçais.
Italiano :
Ascoltate il muggito con CAP Tronçais.
Espanol :
Escucha el bramido con CAP Tronçais.
