Ecoute collective « Des souvenirs familiers Basseau, mémoire d’enfants des années 1950 » & exposition de photos anciennes du camp de travailleurs indochinois et de la Cité de Basseau

Médiathèque L’Escale 17 rue Saint-Vincent de Paul Angoulême Charente

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 16:30:00

2025-11-29

Documentaire sonore conçu à partir de témoignage de personnes ayant grandi dans les baraquements de l’ancien camp militaire de Basseau à Angoulême entre 1950 et 1965.

Suivi d’un temps convivial en présence des réalisatrices et de Laetitia Copin-Merlet.

Médiathèque L’Escale 17 rue Saint-Vincent de Paul Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48 pah@grandangouleme.fr

English :

Sound documentary based on the testimonies of people who grew up in the barracks of the former Basseau military camp in Angoulême between 1950 and 1965.

Followed by a discussion with the filmmakers and Laetitia Copin-Merlet.

German :

Tondokumentarfilm, der auf der Grundlage der Aussagen von Personen erstellt wurde, die zwischen 1950 und 1965 in den Baracken des ehemaligen Militärlagers Basseau in Angoulême aufgewachsen sind.

Anschließend geselliges Beisammensein mit den Filmemacherinnen und Laetitia Copin-Merlet.

Italiano :

Un documentario sonoro basato sulle testimonianze di persone cresciute nelle baracche dell’ex campo militare di Basseau ad Angoulême tra il 1950 e il 1965.

Seguirà un dibattito alla presenza dei registi e di Laetitia Copin-Merlet.

Espanol :

Documental sonoro basado en los testimonios de personas que crecieron en los barracones del antiguo campo militar de Basseau, en Angulema, entre 1950 y 1965.

Seguido de un debate en presencia de los realizadores y de Laetitia Copin-Merlet.

