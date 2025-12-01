Ecoute collective Témoignages du bocage Prissac

Ecoute collective Témoignages du bocage

1 rue du Foyer Prissac Indre

Mercredi 2025-12-17 18:50:00

2025-12-17

Découvrez au travers d’une écoute collective les Témoignages du bocage ou quels paysages et agriculture de la Brenne face aux évolutions du climat.

Début septembre, l’association La Traverse s’est rendue dans le Parc naturel régional de le Brenne, aux alentours de Prissac, pour tendre le micro à une dizaine de personnes qui vivent ou travaillent au cœur du bocage agriculteurs, acteurs associatifs agricoles, partenaires du Pôle expérimental pour une agriculture résiliente, habitants du territoire.

À travers leurs témoignages, ils décrivent l’évolution des paysages, les enjeux agricoles, les changements de pratiques et les choix d’adaptation qui s’imposent.

Comment la Brenne peut-elle faire face aux changements climatiques ?

En donnant à entendre ces voix, ce podcast ouvre la discussion sur les orientations que nous souhaitons collectivement pour le territoire de demain. .

+33 2 54 28 12 13 info@parc-naturel-brenne.fr

Listen to a collective listening session on Testimonies from the bocage, or the Brenne’s landscapes and agriculture in the face of climate change.

