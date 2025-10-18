Écoute de « 60°43′ Nord » de Molécule MAIF Social Club Paris

Écoute de « 60°43′ Nord » de Molécule MAIF Social Club Paris samedi 18 octobre 2025.

Bienvenue à une session Sonorium ! Installez-vous confortablement et écoutez un album en entier, en son haute-fidélité. Chaque séance est animée par un ou une spécialiste qui présente l’album, raconte le contexte de création et donne des clés d’écoute.

60°43′ Nord est un album conceptuel de Molécule, sorti en 2015, fruit d’une aventure musicale hors norme. Pour ce projet, le producteur français a embarqué à bord d’un chalutier en pleine mer du Nord pendant 34 jours, enregistrant les sons bruts de l’océan, des moteurs, et de la vie à bord.

L’album mêle musique électronique immersive et field recording, créant une atmosphère froide, brute et hypnotique. À travers des rythmes profonds et des textures sonores organiques, 60°43′ Nord vous transporte au cœur de l’immensité maritime, entre calme et tempête.

Le MAIF Social Club et Sonorium vous proposent de (re)découvrir l’album « 60°43′ Nord » de Molécule.

Le samedi 18 octobre 2025

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

