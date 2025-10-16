Écoute de « La Vie Aquatique », bande originale MAIF Social Club Paris

Écoute de « La Vie Aquatique », bande originale MAIF Social Club Paris jeudi 16 octobre 2025.

Bienvenue à une session Sonorium ! Installez-vous confortablement et écoutez un album en entier, en son haute-fidélité. Chaque séance est animée par un ou une spécialiste qui présente l’album, raconte le contexte de création et donne des clés d’écoute.

La bande originale du film La Vie aquatique, réalisé par Wes Anderson, est une œuvre éclectique et singulière. Elle se distingue notamment par les reprises acoustiques en portugais de chansons de David Bowie par le musicien brésilien Seu Jorge, qui leur donne une saveur douce et nostalgique. À cela s’ajoutent des compositions originales de Mark Mothersbaugh, au style électronique rétro, qui renforcent l’univers fantasque et mélancolique du film. L’ensemble crée une atmosphère unique, poétique et pleine d’humour.

Le MAIF Social Club et Sonorium vous proposent de (re)découvrir la superbe bande originale du film “La vie aquatique”.

Le jeudi 16 octobre 2025

de à

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-16T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-17T01:59:59+02:00

Date(s) : 2025-10-16T00:00:00+02:00_2025-10-16T23:59:00+02:00

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

Métro -> 8 : Chemin Vert (Paris) (272m)

Bus -> 2996 : Place des Vosges (Paris) (54m)

Vélib -> Saint-Gilles – Turenne (132.12m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/sonorium-presente-la-bo-de-la-vie-aquatique/