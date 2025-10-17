Écoute de « London is the place for me », calypso trinidadienne à Londres MAIF Social Club Paris

Écoute de « London is the place for me », calypso trinidadienne à Londres MAIF Social Club Paris vendredi 17 octobre 2025.

Bienvenue à une session Sonorium ! Installez-vous confortablement et écoutez un album en entier, en son haute-fidélité. Chaque séance est animée par un ou une spécialiste qui présente l’album, raconte le contexte de création et donne des clés d’écoute.

London Is the Place for Me est une série de compilations musicales publiées par le label Honest Jon’s Record à partir de 2002. Elle met en lumière la musique des musiciens des Caraïbes et d’Afrique ayant traversé l’Atlantique pour venir s’installer à Londres après la Seconde Guerre mondiale. À travers des styles comme le calypso, le mento, le highlife ou le jazz, ces chansons racontent le déracinement, l’espoir, les chocs culturels et la vie dans la métropole britannique. C’est une chronique musicale poignante et joyeuse de la traversée et de l’installation dans une nouvelle terre, porteuse de promesses et de défis.

Le MAIF Social Club et Sonorium vous proposent de (re)découvrir les compilations “London is the place for me”, à travers une sélection de titres issus des 3 premiers volumes. Une chronique musicale poignante et joyeuse sur le choc des cultures.

Le vendredi 17 octobre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes.

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

