Ecoute des oiseaux Claire Combe Besançon

Ecoute des oiseaux

Début : 2026-03-21 09:30:00

fin : 2026-03-21 11:30:00

2026-03-21

Dans un lieu propice à la contemplation, venez observer les oiseaux et apprécier leurs chants.

Claire Combe crée à Besançon, un laboratoire d’Écologie intégrale ouvert à tous. Les dimensions sociales, environnementales, économiques, culturelles et spirituelles sont abordées à travers de nombreux projets liés par le site lui-même et les personnes qui y sont engagées. .

