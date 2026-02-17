Ecoute des oiseaux Claire Combe Besançon
Ecoute des oiseaux Claire Combe Besançon samedi 21 mars 2026.
Ecoute des oiseaux
Claire Combe 19 chemin de Claire Combe Besançon Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 09:30:00
fin : 2026-03-21 11:30:00
Date(s) :
2026-03-21
Dans un lieu propice à la contemplation, venez observer les oiseaux et apprécier leurs chants.
Claire Combe crée à Besançon, un laboratoire d’Écologie intégrale ouvert à tous. Les dimensions sociales, environnementales, économiques, culturelles et spirituelles sont abordées à travers de nombreux projets liés par le site lui-même et les personnes qui y sont engagées. .
Claire Combe 19 chemin de Claire Combe Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté activites.clairecombe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ecoute des oiseaux Besançon a été mis à jour le 2026-02-17 par ENERGY CITIES