Écoute du Podcast Marguerite Duras Médiathèque intercommunale du Pays Foyen Pellegrue

Médiathèque intercommunale du Pays Foyen 10 place du 08 Mai 1945 Pellegrue Gironde

L’Association Internationale Marguerite Duras propose une échappée belle dans l’espace et le temps de la fiction littéraire.

Une enfance et une adolescence entre Indochine et Guyenne .

Ce podcast réalisé par Jackie Bui et Violaine de Villers, fait partie de la Collection Des Plumes dans le Casque de l’Agence du Livre et de la Communication Audiovisuelle de la Région Nouvelle Aquitaine.

Lieu Médiathèque Intercommunale du Pays Foyen à PELLEGRUE.

Date et horaire Dimanche 30 Novembre à 16h. .

