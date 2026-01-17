Écoute, écoute, je vais te raconter… rue du Général Bruncher Fouras

Écoute, écoute, je vais te raconter…

Début : 2026-02-13 11:00:00

fin : 2026-02-20 11:00:00

2026-02-13 2026-02-20 2026-02-25 2026-03-04

Lecture pour enfants.

rue du Général Bruncher Médiathèque Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 29 31 mediatheque@fouras-les-bains.fr

English : Listen, listen, I’m going to tell you…

Reading for children.

