Écoute, écoute, je vais te raconter… rue du Général Bruncher Fouras vendredi 13 février 2026.
Début : 2026-02-13 11:00:00
fin : 2026-02-20 11:00:00
Date(s) :
2026-02-13 2026-02-20 2026-02-25 2026-03-04
Lecture pour enfants.
rue du Général Bruncher Médiathèque Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 29 31 mediatheque@fouras-les-bains.fr
English : Listen, listen, I’m going to tell you…
Reading for children.
