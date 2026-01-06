Écoute et crée à 4 mains Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe
Écoute et crée à 4 mains
Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-04-24 11:00:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
2026-04-24 2026-07-10 2026-08-06 2026-08-21 2026-10-30 2026-12-22
Atelier lecture et modelage en binôme enfant/adulte
Binôme enfant de 4 à 7 ans et adulte
Après la lecture d’un album jeunesse, enfants et adultes modèlent en argile les acteurs de l’histoire.
Tarif 5 € par personne (soit 10 € le binôme) 1h Sur réservation.
Réservation obligatoire https://musee-faience.fr/
24 avril céramique et musique
10 juillet les animaux
6 août céramique et musique
21 août la céramique
30 octobre Halloween
22 décembre Le Pôle Nord .
Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr
English :
Reading and modelling workshop for pairs of children and adults
