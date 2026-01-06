Écoute et crée à 4 mains Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe

Écoute et crée à 4 mains

Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Atelier lecture et modelage en binôme enfant/adulte

Binôme enfant de 4 à 7 ans et adulte

Après la lecture d’un album jeunesse, enfants et adultes modèlent en argile les acteurs de l’histoire.

Tarif 5 € par personne (soit 10 € le binôme) 1h Sur réservation.

Réservation obligatoire https://musee-faience.fr/

24 avril céramique et musique

10 juillet les animaux

6 août céramique et musique

21 août la céramique

30 octobre Halloween

22 décembre Le Pôle Nord .

Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

English :

Reading and modelling workshop for pairs of children and adults

