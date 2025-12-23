Écoute et Empathie 3ème édition Place du Champ de Foire Rémalard en Perche

Écoute et Empathie 3ème édition

Impulsées par Raphaële Volpi, formatrice et coach, les Journées Écoute et Empathie reviennent autour d’une nouvelle thématique Qu’est-ce qu’un consentement éclairé ? avec des rencontres pour les collégiens, lycéens et le grand public.

Au programme des courts métrages, des animations et une conférence gesticulée intitulée Faire taire le silence par Leïla Fréger Kneppert, militante féministe engagée contre les violences sexuelles.

