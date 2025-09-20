Écoute immersive : « Le réveil des oiseaux » Espace Mendès France Poitiers

Écoute immersive : « Le réveil des oiseaux » Espace Mendès France Poitiers samedi 20 septembre 2025.

Écoute immersive : « Le réveil des oiseaux » Samedi 20 septembre, 14h30, 16h00 Espace Mendès France Vienne

Gratuit.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Écoute immersive : le « Chœur de l’aube » en forêt poitevine

Vivez un moment suspendu en pleine nature : l’écoute du chœur de l’aube, cet instant fascinant où les oiseaux saluent le lever du jour par un concert de chants mêlés. Ce phénomène encore en partie inexpliqué émerveille par sa richesse sonore et sa beauté fragile.

L’expérience sera suivie d’un temps d’échange avec Jack Berteau, ornithologue et audio-naturaliste bénévole à la LPO, qui apportera son éclairage sur ce rituel matinal étonnant.

En partenariat avec la LPO Poitou-Charentes

© Jack Berteau – LPO