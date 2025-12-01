Écoute, je danse L‘étoile du nord Paris

Écoute, je danse !

Stéphanie Moitrel et Boris Kohlmayer

Spectacle jeune public, le samedi 13 décembre -10h 30.

Imaginons un concert, un spectacle de danse ou encore une sieste musicale adressée aux tout-petits.

Dans Ecoute, je danse ! Stéphanie Moitrel, artiste chorégraphique et Boris Kohlmayer, musicien multi-instrumentiste, jouent avec la relation son mouvement dans toutes ses dimensions. Avec sensorialité et douceur ils invitent les tout petits et les adultes qui les accompagnent à se déposer dans un univers contemplatif, primitif et joyeux.

Paysages sonores singuliers et mouvements évoquant les différents règnes du vivant se rencontrent ici offrant une parenthèse poétique hors du temps.

Qui sommes-nous ? L’étoile du nord est une scène dédiée à la jeune création et aux artistes émergents. Ce lieu place l’expérimentation au cœur de sa programmation, que ce soit en théâtre, danse ou littérature. L’équipe du théâtre s’engage auprès des créateurs, elle les accompagne des prémices de leurs projets jusqu’à leur diffusion sur le plateau, elle soutient la jeune création pour l’aider à affirmer son identité artistique et montrer la nécessité de cette effervescence créative.

Le vendredi 12 décembre 2025

de 10h30 à 11h00

Le vendredi 12 décembre 2025

de 09h45 à 10h20

Le jeudi 11 décembre 2025

de 10h45 à 11h00

Tout public. A partir de 4 ans.

