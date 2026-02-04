ECOUTE LA REYNERIE Impasse Abbé Salvat Toulouse

ECOUTE LA REYNERIE

Impasse Abbé Salvat AU PIED DU CHÂTEAU Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 15:30:00

fin : 2026-03-22 17:50:00

Date(s) :

2026-03-22

Ecoute la Reynerie, une visite urbaine et patrimoniale dans un quartier à l’histoire méconnue !

Eugénie Berrocq, chanteuse, Sonia Moussay, guide conférencière et Marion Denanchet, violoniste, vous proposent de découvrir la Reynerie comme vous ne l’avez jamais vue !

Au programme de cette visite insolite, des anecdotes et faits historiques sur des lieux emblématiques du patrimoine toulousain, mais aussi des chants ou des pièces de violon, du baroque au XXè. 5 .

Impasse Abbé Salvat AU PIED DU CHÂTEAU Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Listen to Reynerie, an urban and heritage tour of a neighborhood with a little-known history!

L’événement ECOUTE LA REYNERIE Toulouse a été mis à jour le 2026-02-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE