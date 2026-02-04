ECOUTE LA REYNERIE Impasse Abbé Salvat Toulouse
ECOUTE LA REYNERIE Impasse Abbé Salvat Toulouse dimanche 22 mars 2026.
ECOUTE LA REYNERIE
Impasse Abbé Salvat AU PIED DU CHÂTEAU Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 15:30:00
fin : 2026-03-22 17:50:00
Date(s) :
2026-03-22
Ecoute la Reynerie, une visite urbaine et patrimoniale dans un quartier à l’histoire méconnue !
Eugénie Berrocq, chanteuse, Sonia Moussay, guide conférencière et Marion Denanchet, violoniste, vous proposent de découvrir la Reynerie comme vous ne l’avez jamais vue !
Au programme de cette visite insolite, des anecdotes et faits historiques sur des lieux emblématiques du patrimoine toulousain, mais aussi des chants ou des pièces de violon, du baroque au XXè. 5 .
Impasse Abbé Salvat AU PIED DU CHÂTEAU Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Listen to Reynerie, an urban and heritage tour of a neighborhood with a little-known history!
L’événement ECOUTE LA REYNERIE Toulouse a été mis à jour le 2026-02-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE