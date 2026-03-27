Ecoute le chant des arbres Balade et lecture immersive en forêt

Forêt de Montgoger Saint-Épain Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

La bibliothèque municipale Raymond Queneau de Saint-Epain vous propose une balade dans la forêt domaniale de Montgoger.

Le printemps est là et les arbres chantent ! Léa Minier vous invite pour une balade et une lecture immersive à l’écoute de la forêt…

La bibliothèque municipale Raymond Queneau de Saint-Epain vous propose une balade dans la forêt domaniale de Montgoger.

Le printemps est là et les arbres chantent ! Léa Minier vous invite pour une balade et une lecture immersive à l’écoute de la forêt… .

Forêt de Montgoger Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 50 05

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English :

Saint-Epain’s Raymond Queneau public library invites you to take a stroll through the Montgoger state forest.

Spring is here and the trees are singing! Léa Minier invites you for a stroll and an immersive reading to listen to the forest…

L’événement Ecoute le chant des arbres Balade et lecture immersive en forêt Saint-Épain a été mis à jour le 2026-03-27 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme