Ecoute Musicale Spéciale Scandales(!) Place de l’Échevinage Saintes

Ecoute Musicale Spéciale Scandales(!)

Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes Charente-Maritime

Dans l’Histoire de la musique Scandales(!) dans le Classique ! Nous vous proposons une session d’écoute musicale à travers 10 exemples d’œuvres classiques qui ont suscité le scandale à leur sortie.

Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 88

English :

In the History of Music: Scandals(!) in the Classics! We offer you a musical listening session featuring 10 examples of classical works that caused scandal on their release.

