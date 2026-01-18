Écoute musicale : Through the Looking Glass, de Midori Takada Médiathèque Françoise Sagan Paris

Premier album solo de la percussionniste et compositrice japonaise Midori Takada paru en 1983, Through the Looking Glass a longtemps été réservé aux oreilles des seuls auditeurs japonais. Album culte récemment réédité par le label suisse WRWTFWW, nous vous invitons à (re-)découvrir ce petit joyau d’ambient et de minimalisme, dans le confort de nos transats.

La médiathèque vous propose une nouvelle séance d’écoute musicale autour de Through the Looking Glass, de Midori Takada.

Le samedi 07 février 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Public adultes.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

