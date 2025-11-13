Écoute publique, podcast : L’évolution et la place des femmes dans la société française Salle Balavoine La Chapelle-sur-Erdre

Écoute publique, podcast : L’évolution et la place des femmes dans la société française Salle Balavoine La Chapelle-sur-Erdre jeudi 13 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-13 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Tout public

La Maison Pour Tous a accompagné un collectif d’habitantes âgées de 64 à 96 ans pendant plusieurs mois pour partager leurs petites et grandes histoires. À travers leurs anecdotes personnelles, présentées sous forme de podcast, elles témoignent de l’évolution des femmes : de petites filles à grands-mères. Ces podcasts ont été réalisés avec Pop Média!Ce moment sera l’occasion d’écouter leur travail et d’échanger ensemble.Gratuit – Sans inscription.

Salle Balavoine La Chapelle-sur-Erdre 44240

0240936819