Loire-Atlantique

Écoute ta mer ! Conversations sur l’océan Guinguette Le petit courant Rezé 2 juillet 2025 19:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-02 19:00 – 21:00

Gratuit : oui Inscription conseillée Tout public

Et si la science était bien plus accessible qu’elle ne le semble de prime abord ? Et s’il n’y avait pas de « question bête » ? Et si on pouvait discuter de sciences océaniques (un sujet qui concerne tout le monde) avec des experts, en toute simplicité, dans des lieux vivants et joyeux, dans un environnement convivial et un climat de confiance ?Venez rencontrer Anthony Bertucci, chercheur en écotoxicologie à l’Ifremer, et Christophe Stavrakakis, ingénieur environnement à l’Ifremer, et leur poser toutes les questions que vous n’avez jamais encore osé poser sur les coquillages et le microbiome… le tout autour d’un verre, dans une ambiance conviviale !Inscription conseillée

Guinguette Le petit courant Rezé 44400

https://my.weezevent.com/ecoute-ta-mer?