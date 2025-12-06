Écoute ta Mer ! – Cycle de rencontres scientifiques conviviales organisées par Ifremer et Presse Océan Jack’s Corner Pub&Food Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-18 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Inscription recommandée L’événement est gratuit mais l’inscription est fortement conseillée? car les places sont limitées. Inscription sur my.weezevent.com La rencontre démarrera à 19h, mais prévoyez d’arriver un peu en avance car le service se fait au bar au rez-de-chaussée. Ensuite, vous pourrez monter directement à l’étage avec vos consommations (grignotages autorisés !) et vous installer tranquillement. Plus de billet disponible ? Tentez votre chance le jour J, nous gardons quelques sièges en plus ! Tout public

L’Ifremer et Presse Océan poursuivent leur partenariat et leur série de rencontres entre scientifiques et grand public à Nantes. La seconde édition de ce nouveau format aura lieu jeudi 18 décembre 2025 de 19h à 20h au Jack’s corner pub & food, dans le quartier très animé de Bouffay, en plein centre ville de Nantes. Le concept ? Discuter de sciences océaniques avec des citoyens dans des lieux sociaux vivants et joyeux, en toute simplicité (sans présentation ppt et sans écran), dans un climat de confiance. Pour cette seconde rencontre, 3 chercheurs nantais aborderont le sujet des microalgues sous l’angle de l’hybridation. Et si la science était bien plus accessible qu’elle ne le semble de prime abord ? Et s’il n’y avait pas de « question bête » ? « A la recherche de la microalgue parfaite » : avec Gaël Bougaran, Grégory Carrier et Bruno Saint-Jean, chercheurs en écophysiologie, en génétique et en génomique des microalgues à l’Ifremer au sein de l’unité Physiologie et toxines des microalgues toxiques et nuisibles (PHYTOX) à Nantes. Plus d’informations sur echosciences-nantesmetropole.fr

Jack’s Corner Pub&Food Nantes 44007

https://www.echosciences-nantesmetropole.fr/evenements/ecoute-ta-mer-2-cycle-de-rencontres-scientifiques-conviviales-organisees-par-ifremer-et-presse-ocean