Écoute une histoire et bricole sur Noël Mercuès

Écoute une histoire et bricole sur Noël

Chemin de la Portette Mercuès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 16:00:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17

Découvre le dessins au griffographe ! A partir de 4 ans.

Chemin de la Portette Mercuès 46090 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 07 mediathequemercues@gmail.com

English :

Discover drawings with a griffograph! From age 4.

