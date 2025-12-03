Écoute une histoire et bricole sur Noël Mercuès
Écoute une histoire et bricole sur Noël
Chemin de la Portette Mercuès Lot
Gratuit
Début : 2025-12-03 16:00:00
fin : 2025-12-10
2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17
Découvre le dessins au griffographe ! A partir de 4 ans.
Chemin de la Portette Mercuès 46090 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 07 mediathequemercues@gmail.com
Discover drawings with a griffograph! From age 4.
