Écoute voir à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Écoute voir à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 19:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Marlous, apaches, cailleras, poésie du trottoir, Villon, Rictus, Richepin, Dard… Argot et largonji s’invitent en littérature. Lectures avec Irène Loriadem, Eric Lazartem et Dominique Lemaire.

Participation libre.

Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

