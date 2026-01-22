Écoute voir, Spécial St Valentin à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Écoute voir, Spécial St Valentin à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Sur les routes de l’amour en prose et en chanson avec Mademoiselle de Scudery, Roméo et Juliette, Paul et Virginie, Dom Juan, Sthendal versus Roland Barthes et la véritable histoire de Saint Valentin !

Avec Iréne Doria, Eric Larzat et Dominique Lemaire.

Participation libre.

Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

