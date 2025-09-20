Écouter des histoires de Dieux et de Déesses Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Gap

Écouter des histoires de Dieux et de Déesses Samedi 20 septembre, 14h30 Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Hautes-Alpes

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Des lecteurs offrent aux plus jeunes et à leurs accompagnants des histoires en écho à l’exposition « Mons Seleucus, carrefour divin. Découvrez les merveilleuses histoires des dieux et des déesses de la mythologie. L’opportunité de redécouvrir le plaisir de la lecture au musée.

À 14h30 et à 15h30

À partir de 5 ans

Inscription obligatoire en ligne depuis le site internet du musée ou au 04 86 15 30 70, dans la limite des places disponibles

Musée muséum départemental des Hautes-Alpes 6 avenue Maréchal Foch Gap Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 86 15 30 70 https://museum.hautes-alpes.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museum.hautes-alpes.fr/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-2/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 86 15 30 70 »}]

