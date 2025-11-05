Écouter la musique Collège de France Paris

Première rencontre : table ronde avec Rima Abdul-Malak, ancienne ministre de la Culture ; Olivier Mantei, directeur général de la Cité de la musique – Philharmonie de Paris ; Pierre-Michel Menger, professeur du Collège de France, titulaire de la chaire Sociologie du travail créateur.

La Philharmonie défend l’idée selon laquelle il n’y a pas lieu d’opposer démocratisation et exigence artistique, que cela n’est pas en revoyant les ambitions à la baisse que l’on partagera plus largement la musique et les arts, mais en travaillant sur les voies d’accès, en suscitant les rencontres et en les accompagnant, en défendant un droit à la culture pour chacun plutôt que « pour tous ». Cette volonté trouve un écho particulier au sein du Collège de France où la libre diffusion des savoirs constitue la mission cardinale de l’institution depuis près de cinq cents ans et où l’excellence scientifique n’est jamais contradictoire avec le partage des connaissances et la poursuite d’un idéal d’émancipation par la culture. Quels sont alors aujourd’hui les enjeux croisés de la démocratisation culturelle et de la démocratisation des savoirs ? Quelles évolutions connaissent les publics et les praticiens de la musique ? Comment, finalement, écoute-t-on la musique aujourd’hui ?

Modératrice : Chloë Cambreling

Le Collège de France invite la Philharmonie de Paris pour un cycle de six rencontres gratuites et ouvertes à tous consacrées à la musique.

Le mercredi 05 novembre 2025

de 18h30 à 19h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Collège de France 11 place Marcelin Berthelot 75005 Paris

https://www.college-de-france.fr/fr/philharmonie-musique