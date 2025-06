ECOUTER LA RIANA TILT 105 boulevard de l’Ariane 06300 Nice Nice

Écouter la Riana, oeuvre sonore et collective a pour objectif général de favoriser la participation à la vie culturelle. Elle propose de suivre les rayons d’eau de « La Riana », patrimoine paysager et naturel du quartier de l’Ariane à Nice pour créer des paysages sonores. Ces créations sonores sont composées d’un relevé sensible et acoustique du paysage. La participation à cette expérience sonore est gratuite et accessible à toutes et à tous.

Écouter la Riana propose d’entendre – La Riana – et ses rejaillissements au sein du quartier de l’Ariane à Nice. Cette expérience procèdera au relevé acoustique et sensible du paysage local. À partir de field ricording (enregistrements à l’extérieur), les différentes ambiances fluviales, urbaines et collinaires du quartier de l’Ariane seront captées ; toiles de fond des paysages sonores, des histoires et des mémoires s’y grefferont. Des histoires de plantes rivulaires nous délivreront des messages sur l’évolution du sol et du paysage ainsi que sur les présences de la Riana. Un dialogue entre des cartes historiques nous montera l’évolution de notre gestion de l’eau dans le quartier de l’Ariane depuis le XVIIème siècle jusqu’à aujourd’hui. Enfin, nous questionnerons des usagères et usagers du quartier sur le partage de l’eau, l’avenir de nos paysages et leur demanderons de répondre à quelques questions aquatiques. Les paysages sonores de Écouter la Riana s’inscrivent dans la mémoire du territoire, ils laisseront une mémoire auditive à écouter en libre accès en ligne.

TILT 105 boulevard de l'Ariane 06300 Nice Tiers Lieu Innovant et Ludique ouvert à toutes et à tous.

Ce lieu dispose d’un espace de machines (imprimante 3D, découpeuse laser, imprimante UV). Il dispose également d’un kraken (lieu de réparation en tout genre). Au sein de l’espace du Lichen, vous pouvez visiter librement l’exposition « Creuser la Riana, enquête photographique et poétique sur les traces et les présences de la Riana dans le quartier de l’Ariane à Nice). Ligne 7 – arrêt le Paillon

Ligne 14 – arrêt gare de train Ariane

Train – ligne Nice/Tende – arrêt gare de l’Ariane

