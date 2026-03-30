ÉCOUTER LA VILLE MURMURES DU CANAL

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-10-17 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-10-17 2026-10-18

Laissez-vous guider par un parcours sonore crée exclusivement au bord du Canal afin de découvrir de façon sensible ce territoire !

Dans une société où l’image est omniprésente, savez-vous écouter le monde qui vous entoure ? L’association les Voix de Traverse, qui travaille avec le médium sonore, vous invite à deux balades autour du Canal pour ouvrir vos oreilles à la richesse des sons qui font notre environnement.

Un événement organisé par l’Espace Patrimoine en partenariat avec les Voix de Traverse. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 36 25 23 12 animation.patrimoine@mairie-toulouse.fr

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English :

Let yourself be guided by a sound trail created exclusively on the banks of the Canal to discover this territory in a sensitive way!

L’événement ÉCOUTER LA VILLE MURMURES DU CANAL Toulouse a été mis à jour le 2026-03-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE