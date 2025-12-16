Écouter le monde Fonds documentaire Tissé Métisse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 15:00 – 17:00

Gratuit : oui En famille, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Parce que chaque langue raconte le monde à sa façon, les enfants (et les plus grands) sont invités à venir écouter, lire et découvrir des histoires venues d’ailleurs et dans les langues d’origine.Les lectures seront suivies d’un goûter à partager !En partenariat avec SINGA NantesDans le cadre de la programmation des NUITS DE LA LECTURE 2026

Fonds documentaire Tissé Métisse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 74 75 13 https://fondsdoc.tisse-metisse.org/ 02 40 74 75 13 https://fondsdoc.tisse-metisse.org/