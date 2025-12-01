Écouter les fleuves Ircam Paris

En écho au spectacle de Gabriela Carneiro da Cunha, Tapajós, à l’heure où les fleuves s’assèchent, débordent, s’envasent ou s’enflamment, leur murmure devient un appel. Marqueurs de temps géologiques, sentinelles des transitions écologiques, porteurs de récits, ils sont à la fois milieux vivants et témoins d’un basculement planétaire. Leur vulnérabilité, accrue par les actions humaines, révèle des interdépendances profondes entre les règnes, les cultures et les échelles de temps. Comment renouer avec ces entités mouvantes et entendre leurs messages ? À la croisée de la création artistique, des sciences de la Terre, du droit environnemental et de l’écoute sonore, cette table ronde se met à l’écoute des fleuves.

Avec

Marine Calmet , juriste, fondatrice et directrice de l’association Wild Legal, autrice de Devenir gardiens de la nature (Tana, 2021), Décoloniser le droit (Wild Project, 2024) et, avec François Sarano, de Justice pour l’étoile de mer, vers la reconnaissance des droits de l’océan (Actes sud, 2025)

, juriste, fondatrice et directrice de l’association Wild Legal, autrice de Devenir gardiens de la nature (Tana, 2021), Décoloniser le droit (Wild Project, 2024) et, avec François Sarano, de Justice pour l’étoile de mer, vers la reconnaissance des droits de l’océan (Actes sud, 2025) Jérôme Gaillardet , géochimiste, professeur à l’Institut de physique du Globe de Paris, membre de l’Institut universitaire de France, médaillé d’argent du CNRS en 2018, auteur de La terre habitable (La Découverte, 2023)

, géochimiste, professeur à l’Institut de physique du Globe de Paris, membre de l’Institut universitaire de France, médaillé d’argent du CNRS en 2018, auteur de La terre habitable (La Découverte, 2023) Sébastien Gaxie, compositeur

Modération par Céline Loozen, reporter à France Culture

Rencontre organisée en partenariat avec l’Ircam.

Dans le cadre du cycle de conférences « Fictions-Science », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre autour des fleuves.

Le mercredi 17 décembre 2025

de 18h30 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-17T19:30:00+01:00

fin : 2025-12-17T21:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-17T18:30:00+02:00_2025-12-17T20:00:00+02:00

Ircam 1, place Igor Stravinsky 75004 Paris

https://agenda.bpi.fr/evenement/ecouter-les-fleuves/ contact.communication@bpi.fr