Ecouter lire

1 Le Bourg Neuvy-Deux-Clochers Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

La bibliothèque de Neuvy-deux-Clochers propose une séance Ecouter lire avec un extrait du roman de Benoît Philippon Mamy Luger .

Berthe, 102 ans, tire sur des policiers venus l’arrêter. En garde à vue, elle livre à l’inspecteur Ventura le récit extravagant de sa vie, entre crimes, secrets et nazis cachés. Reste à savoir si elle avoue, manipule ou règle ses comptes.

Venez découvrir ce roman raconté par Paule et Daniel Bastidon. .

1 Le Bourg Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 01 21 bibli.neuvydeuxclochers@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Neuvy-deux-Clochers library is offering an Ecouter lire session featuring an extract from Benoît Philippon’s novel Mamy Luger .

L’événement Ecouter lire Neuvy-Deux-Clochers a été mis à jour le 2026-01-20 par OT BOURGES