Ecouter lire Neuvy-Deux-Clochers samedi 24 janvier 2026.
1 Le Bourg Neuvy-Deux-Clochers Cher
Début : 2026-01-24 18:00:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
La bibliothèque de Neuvy-deux-Clochers propose une séance Ecouter lire avec un extrait du roman de Benoît Philippon Mamy Luger .
Berthe, 102 ans, tire sur des policiers venus l’arrêter. En garde à vue, elle livre à l’inspecteur Ventura le récit extravagant de sa vie, entre crimes, secrets et nazis cachés. Reste à savoir si elle avoue, manipule ou règle ses comptes.
Venez découvrir ce roman raconté par Paule et Daniel Bastidon. .
1 Le Bourg Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 01 21 bibli.neuvydeuxclochers@orange.fr
The Neuvy-deux-Clochers library is offering an Ecouter lire session featuring an extract from Benoît Philippon’s novel Mamy Luger .
