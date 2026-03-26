Ecouter Voir le romantisme allemand

Salle Aguesse Saint-Jean-Brévelay Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Écoute et voir, consacrée à la peinture romantique allemande, de 17h à 18h. Lecture de tableaux, musique et poésie. .

Salle Aguesse Saint-Jean-Brévelay 56660 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 30 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ecouter Voir le romantisme allemand Saint-Jean-Brévelay a été mis à jour le 2026-03-24 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE