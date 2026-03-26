Ecouter Voir le romantisme allemand Saint-Jean-Brévelay
Ecouter Voir le romantisme allemand Saint-Jean-Brévelay dimanche 12 avril 2026.
Ecouter Voir le romantisme allemand
Salle Aguesse Saint-Jean-Brévelay Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Écoute et voir, consacrée à la peinture romantique allemande, de 17h à 18h. Lecture de tableaux, musique et poésie. .
Salle Aguesse Saint-Jean-Brévelay 56660 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 30 13
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English :
L’événement Ecouter Voir le romantisme allemand Saint-Jean-Brévelay a été mis à jour le 2026-03-24 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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