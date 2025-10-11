Ecoutes flottantes sons de Méditerranée Frioul Marseille 7e Arrondissement

Samedi 11 octobre 2025 à partir de 15h30. Vieux Port de Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-11 15:30:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Pour sa sixième édition, l’Automne des Calanques vous convie à plonger… au coeur du monde bleu. Cette année, dans le sillage de l’Année internationale de la mer et des océans, le Parc national des Calanques met la mer Méditerranée à l’honneur.

Une expérience immersive, artistique et scientifique de Radio Grenouille Euphonia proposée par l’anthropologue Aurélie Darbouret et l’artiste Julie Rousse, qui invite à découvrir les sons de la Méditerranée et l’impact humain, via une création sonore à écouter à la Maison des Îles et du littoral du Frioul.



Tout public

Réservation de la navette vers le Frioul à votre charge .

Vieux Port de Marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For its sixth edition, l?Automne des Calanques invites you to plunge? into the heart of the blue world. This year, in the wake of the International Year of the Sea and Oceans, the Parc national des Calanques puts the Mediterranean Sea in the spotlight.

German :

Zum sechsten Mal lädt Sie der Herbst der Calanques dazu ein, in die blaue Welt einzutauchen. Im Rahmen des Internationalen Jahres der Meere und Ozeane stellt der Parc national des Calanques dieses Jahr das Mittelmeer in den Mittelpunkt.

Italiano :

Per la sua sesta edizione, l’Automne des Calanques vi invita a immergervi nel cuore del mondo blu. Quest’anno, sulla scia dell’Anno internazionale del mare e degli oceani, il Parc national des Calanques mette sotto i riflettori il Mar Mediterraneo.

Espanol :

En su sexta edición, el Otoño de las Calanques le invita a sumergirse en el corazón del mundo azul. Este año, con motivo del Año Internacional del Mar y de los Océanos, el Parque Nacional de las Calanques pone el Mediterráneo en el punto de mira.

