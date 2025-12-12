Écoutez le cosmos Médiathèque Luce Courville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-17 16:00 –

Gratuit : oui Jeune Public

Dans le cadre du festival De la Terre aux Étoiles.Séance d’écoute commentéeAprès une séance d’écoute du documentaire Le Son des planètes, le scientifique spécialiste de planétologie et géosciences de l’Université de Nantes Éric Beucler et le documentariste radio Aurélien Frances, vous invitent à écouter les planètes et les astres.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/