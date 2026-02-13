Écoutez voir les histoires : enfants de 2 à 6 ans, Librairie Mollat, Bordeaux

Écoutez voir les histoires : enfants de 2 à 6 ans Samedi 7 mars, 11h15 Librairie Mollat Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T11:15:00+01:00 – 2026-03-07T12:15:00+01:00

Fin : 2026-03-07T11:15:00+01:00 – 2026-03-07T12:15:00+01:00

Lecture pour les enfants de 2 à 6 ans.

Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

Lecture d’histoires pour petites et grandes oreilles pour s’attendrir, rire et parfois même… frémir !